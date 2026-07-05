Nuovo parco acquatico | Grande attrattore turistico per l’intera regione

Il parco acquatico intercomunale di Tavernelle si conferma come punto di riferimento per il turismo nella regione. La struttura, situata nel territorio del Trasimeno, attrae visitatori da diverse zone e si distingue per la sua capacità di richiamare un pubblico ampio. La sua presenza contribuisce alla crescita del settore turistico locale e regionale, diventando un elemento centrale per le attività ricreative dell’area.

Il parco acquatico intercomunale di Tavernelle consolida il proprio ruolo di polo ricreativo di riferimento non solo per il Trasimeno, ma per l’intera Umbria. La struttura è stata ufficialmente inaugurata ieri dopo una radicale opera di potenziamento e riqualificazione strutturale, per un investimento complessivo che sfiora il milione e mezzo di euro. Al taglio del nastro hanno preso parte i sindaci di Panicale e Piegaro, Giulio Cherubini e Roberto Ferricelli, l’assessora regionale allo sport Simona Meloni e il presidente della cooperativa Azzurra, Antonello Volpi, soggetto gestore dell’impianto. L’intervento è il risultato di una sinergia tra pubblico e privato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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