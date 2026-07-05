Un nuovo defibrillatore automatico esterno (Dae) è stato installato presso la canonica, grazie a una donazione dedicata al patrono locale. L'intervento mira a migliorare la sicurezza pubblica e rafforzare l'assistenza in emergenza nel territorio. La donazione, effettuata da un gruppo di cittadini, permette di mettere a disposizione uno strumento fondamentale per interventi rapidi in caso di arresto cardiaco. L'installazione si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento delle strutture di primo soccorso.

Un gesto che unisce la tradizione, la cura del territorio e una grande attenzione al tema sempre più cruciale della sicurezza. In occasione dei festeggiamenti per il patrono, l’associazione “Stato libero di San Pietro“ ha donato un defibrillatore semiautomatico (DAE), che è stato installato accanto alla porta d’ingresso della canonica parrocchiale, rendendo in questo modo il quartiere ancora più cardioprotetto. Si tratta di un presidio chiave per la sicurezza h24 della comunità, tutto l’anno. La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi al termine della messa, alla presenza del sindaco di Pontremoli Pietro Camillo Cocchi,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo Dae alla canonica. Donazione per il patrono

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