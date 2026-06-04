Un nuovo defibrillatore è stato installato presso l’istituto scolastico nel quadro del progetto Piccolo Principe. La donazione del dispositivo è stata resa possibile da un ente privato. I tre defibrillatori sono stati collocati in punti strategici all’interno delle diverse sedi scolastiche per facilitarne l’accesso in caso di emergenza. La distribuzione mira a migliorare la sicurezza durante le attività scolastiche e le eventuali emergenze mediche.

Chi ha reso possibile la donazione di questo nuovo dispositivo?. Come sono stati posizionati i tre defibrillatori nelle sedi scolastiche?. Quale storia personale ha spinto Valentina Ometto a questo impegno?. Perché la sinergia tra privato e pubblico è vitale per la sicurezza?.? In Breve Consegna avvenuta venerdì 8 maggio tramite progetto Piccolo Principe. Dispositivo porta il totale a tre DAE nelle sedi dell'istituto. Collaborazione tra associazione Ometto e azienda Eurointerim. Luigi Sposato e Valentina Ometto promuovono sicurezza nelle scuole venete. Un nuovo defibrillatore entra nell’istituto Jacopo da Montagnana per potenziare il primo soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Progetto Piccolo Principe: nuovo DAE per la sicurezza dell’istituto

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