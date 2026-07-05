Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente le norme sulle Nuove tecniche genomiche (Ngt), aprendo la strada ai nuovi Ogm. La decisione segue un’approvazione provvisoria avvenuta a dicembre 2025 da parte del Parlamento e del Consiglio. Le Ngt sono tecniche di editing genetico utilizzate per modificare il patrimonio genetico di organismi viventi. La decisione consente di regolare le tecniche di modifica genetica considerate diverse dai metodi tradizionali di breeding.

Sono in arrivo dei nuovi Ogm. Lo ha deciso il Parlamento europeo, approvando in via definitiva le norme in materia delle Nuove tecniche genomiche (Ngt) che avevano già avuto l’ok provvisorio dal Parlamento e dal Consiglio nel dicembre 2025. Sulle tempistiche: tra due anni saranno valide le nuove norme per le piante prodotte in UE e quelle importate. Il Parlamento europeo, visto il tema considerato delicato per molti, ha spiegato cosa sono le Ngt e perché sono diverse dagli Ogm. In primo luogo vengono considerate sicure o, per usare le parole precise, “non comportano rischi superiori a quelli associati alle tecniche di miglioramento genetico convenzionali”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuovi Ogm, l’Ue approva le tecniche genomiche: cosa sono le Ngt e quali sono i rischi

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Nuovi ogm in via d'approvazione al Parlamento UE. Cosa possiamo fare

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