Nuovi file Epstein in arrivo il retroscena del dossier riservato che agita l' Europa - ESCLUSIVA

Un dossier riservato, recentemente diffuso tra ambienti istituzionali europei, sta suscitando preoccupazioni. Secondo fonti, il documento contiene nuovi file legati a Epstein. La circolazione del dossier ha generato tensioni tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli ufficiali resi noti. La natura e il contenuto del materiale rimangono sconosciuti, mentre l'interesse verso le sue implicazioni cresce.

C'è un dossier che, nelle ultime settimane, avrebbe iniziato a circolare in alcuni ambienti istituzionali e che starebbe alimentando più di una preoccupazione. Il documento descrive uno scenario di possibile diffusione di nuovo materiale classificato collegato al caso Epstein. Non si tratta tanto del contenuto del fascicolo quanto del clima che emerge dalle sue pagine. Il rapporto, infatti, lascia intendere che l'eventuale pubblicazione di nuovi documenti potrebbe produrre effetti ben oltre gli Stati Uniti, coinvolgendo anche alcune capitali europee. Proprio per questo, secondo il dossier, il livello di attenzione sarebbe particolarmente elevato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Epstein Files: limpero fatto di soldi, ricatti e abusi

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Che era fuori di testa si sapeva già Che sta peggiorando di Giorno in giorno è notorio Che poi la paura dei file Epstein non lo faccia dormire è palese Che è ricattato da NETANYAHU è altrettanto noto e palese Complimenti agli americani che lo hanno votato x.com

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