Non solo da bere la Milano degli anni ’80 nel cinema

Da venerdì, la Cineteca Milano presenta una rassegna dedicata alla Milano degli anni ’80. La rassegna include film che mostrano la città non solo come luogo di consumo, ma anche come soggetto cinematografico. L’obiettivo è offrire uno sguardo sulla città di quel periodo attraverso le pellicole, evidenziando aspetti diversi rispetto alle immagini più note. La programmazione si concentra su film che raccontano Milano in modo diretto e visivo.

Un tuffo nella Milano degli anni ’80. Non solo da bere, ma anche da filmare e raccontare. È questo il tema della rassegna che organizza la Cineteca Milano da venerdì. S’intitola “Sono andata al Tangeri a ballare e altri film milanesi degli anni ‘80” e si terrà all’Arlecchino fino al 19 luglio 2026. Il piatto forte è un’esclusiva di Cineteca Milano: “Sono andata al Tangeri a ballare“ (venerdì ore 20), diretto da Giulia La Marca e Tommaso Perfetti. Un film del 2026 ambientato ai tempi delle segreterie telefoniche, pre era cellulari, a Milano. Si tratta di un film da “ascoltare” perché sullo schermo scorrono le registrazioni che raccontano storie, atmosfere, personaggi della Milano di quegli anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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