L’Italia ha sempre visto nell’America Latina uno spazio strategico di proiezione, anche prima di definire il proprio legame con l’Atlantico. La scelta di questa regione come punto di riferimento non deriva da nostalgia, ma da una strategia consolidata. Già in passato, una parte della classe dirigente italiana aveva riconosciuto l’importanza di questa area come elemento chiave per le proprie relazioni internazionali, ben prima che si rafforzasse l’alleanza con gli Stati Uniti.

Prima ancora che l’Italia repubblicana scegliesse definitivamente il proprio ancoraggio atlantico, una parte decisiva della sua classe dirigente aveva già individuato nell’America Latina uno spazio naturale di proiezione strategica. Non si trattava soltanto di nostalgia culturale, né di un generico richiamo alla comune matrice latina. Per gli statisti italiani del primo Novecento e poi per la generazione democristiana del dopoguerra, il continente latinoamericano rappresentava una vera profondità geopolitica dell’Italia: un’area nella quale lingua, diritto, radici cristiane, migrazioni, lavoro e relazioni economiche avevano già costruito un legame più forte di molte alleanze formali. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Non nostalgia ma strategia, così l’America Latina torna centrale per l’Italia

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