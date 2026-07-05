Noi i più potenti al mondo

Il titolo attribuito a un leader politico ha suscitato reazioni di critica, con alcuni commentatori che ipotizzano che possa essere in difficoltà nel mantenere il supporto elettorale. Si ipotizza che questa dichiarazione possa riflettere una strategia per recuperare consensi in vista delle elezioni di metà mandato o una percezione distorta della propria posizione di potere. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle motivazioni dietro le affermazioni fatte.

I casi sono due: o non sa più cosa fare e, per recuperare consenso in vista delle midterm, ha pensato di raschiare il fondo del barile, o vive in un mondo parallelo. Sta di fatto che Donald Trump ha trasformato il discorso al Mount Rushmore, in South Dakota, dove sono ritratti i padri fondatori in qualcosa a metà fra un comizio e un discorso di rifondazione, dove è tornato protagonista un grande classico: la paura del comunismo. Era anche partito in modo quasi istituzionale. Il Tycoon è salito su un enorme palco, decorato con i colori della bandiera nazionale, dopo essere stato accolto da un bagno di folla. Prima di partire per il South... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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