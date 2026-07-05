Il tecnico del club ha annunciato che Nkunku sarà una componente chiave del nuovo progetto, affiancato da Pulisic. La posizione del francese nel team è stata rivista rispetto alle prime ipotesi e ora viene visto come un elemento centrale. La decisione segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti valutazioni sul suo ruolo e sulla sua permanenza nel club. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui dettagli contrattuali o sui piani a lungo termine.

Il tecnico portoghese rilancia il francese Nkunku: anche Pulisic resta centrale nel progetto rossonero. Il futuro di Christopher Nkunku al Milan sembra aver preso una direzione completamente diversa rispetto a quanto ipotizzato fino a poche settimane fa. Dopo una stagione caratterizzata da prestazioni discontinue e da un rendimento al di sotto delle aspettative, l’attaccante francese era considerato uno dei principali candidati a lasciare il club durante il mercato estivo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’arrivo in panchina di Ruben Amorim, però, ha cambiato gli scenari. Il nuovo allenatore rossonero considera Nkunku una pedina fondamentale per il suo sistema di gioco e lo immagina nel ruolo di trequartista, insieme a Christian Pulisic, alle spalle del nuovo centravanti Gonçalo Ramos. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cambia tutto per Nkunku: Amorim punta su di lui per il nuovo progetto

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