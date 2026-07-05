Cambia tutto per Nkunku | Amorim punta su di lui per il nuovo progetto
Il tecnico del club ha annunciato che Nkunku sarà una componente chiave del nuovo progetto, affiancato da Pulisic. La posizione del francese nel team è stata rivista rispetto alle prime ipotesi e ora viene visto come un elemento centrale. La decisione segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti valutazioni sul suo ruolo e sulla sua permanenza nel club. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui dettagli contrattuali o sui piani a lungo termine.
Il tecnico portoghese rilancia il francese Nkunku: anche Pulisic resta centrale nel progetto rossonero. Il futuro di Christopher Nkunku al Milan sembra aver preso una direzione completamente diversa rispetto a quanto ipotizzato fino a poche settimane fa. Dopo una stagione caratterizzata da prestazioni discontinue e da un rendimento al di sotto delle aspettative, l’attaccante francese era considerato uno dei principali candidati a lasciare il club durante il mercato estivo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’arrivo in panchina di Ruben Amorim, però, ha cambiato gli scenari. Il nuovo allenatore rossonero considera Nkunku una pedina fondamentale per il suo sistema di gioco e lo immagina nel ruolo di trequartista, insieme a Christian Pulisic, alle spalle del nuovo centravanti Gonçalo Ramos. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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