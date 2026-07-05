Un nuovo anime di Neon Genesis Evangelion è stato annunciato, a trent’anni dalla fine della serie originale. È stato diffuso un teaser trailer che anticipa il ritorno del franchise. La serie, creata da Hideaki Anno, è considerata tra le più influenti nell’animazione giapponese, e questa novità segna un ulteriore capitolo nella sua lunga storia di film, speciali e progetti collaterali.

A trent’anni dalla conclusione della serie originale, Neon Genesis Evangelion è pronto a tornare con un nuovo anime. Considerata una delle opere di fantascienza più influenti nella storia dell’animazione giapponese, la saga creata da Hideaki Anno continua a espandersi dopo decenni di film, speciali e progetti che ne hanno mantenuto vivo il mito. L’annuncio è arrivato nel corso dell’ Anime Expo 2026, dove è stato presentato il primo teaser ufficiale del progetto. Il video lascia intendere che la produzione sia ancora nelle fasi iniziali, motivo per cui non sono stati ancora comunicati una finestra di lancio o una data di uscita. La pubblicazione di un teaser anche in lingua inglese suggerisce però che il nuovo anime sia pensato fin da subito per una distribuzione internazionale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Neon Genesis Evangelion: ecco il teaser trailer del nuovo progetto

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EVANGELION: Project Rebuild | Teaser Trailer

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