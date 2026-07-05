I Jet sono saliti sul palco ieri sera nel corso della terza serata del festival Pistoia Blues, dopo lo spettacolo di Fantastic Negrito e la sua band. La serata si è svolta nel centro della manifestazione, con il pubblico che ha assistito all’esibizione della band in un ambiente allestito per l’evento. La performance si è conclusa senza incidenti, con il pubblico che ha applaudito a lungo.

Dopo le prime due serate di concerti nell’ambito dell’estate pistoiese, ieri sera con Fantastic Negrito e la sua band siamo entrati nel "cuore" del Pistoia Blues. Il chitarrista statunitense Xavier Amin Dphrepaulezz (questo il vero nome di Fantastic Negrito) si è esibito insieme alla sua band per la prima volta nella sua carriera in piazza del Duomo. Fantastic Negrito non si è smentito neppure ieri sera, confermando di essere una delle voci più sincere e potenti del panorama contemporaneo in un concerto che ha contaminando blues, rock, funk, soul e radici afroamericane. In apertura della serata applausi convinti anche il cantante e chitarrista americano Eric Steckel, già tra i cento più grandi chitarristi blues di tutti e tempi e indiscussa stella del blues contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel cuore del ’Blues’. Stasera tocca ai Jet dopo l’acclamato show di Fantastic Negrito

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