nei pesi leggeri acatullo si conferma batte carpentieri e conserva il titolo di campione italiano

Nel match per il titolo italiano dei pesi leggeri, un pugile di 37 anni ha mantenuto il titolo battendo ai punti un avversario di 24 anni. L'incontro si è svolto a Grosseto venerdì sera, con il campione che ha prevalso sull'avversario durante tutto il confronto. È stato un combattimento deciso ai punti, senza knock-out. L’atleta ha così confermato il suo status di campione italiano nella categoria.

Grande performance del trentasettenne Francesco Acatullo che in occasione del match valido per il titolo italiano dei pesi leggeri, venerdì sera a Grosseto, ha superato ai punti il 24enne romano Davide Carpentieri. Acatullo si conferma campione italiano per la terza volta consecutiva, dopo le vittorie di Voghera il 4 ottobre 2025 e Orbetello Il 7 giugno dello stesso anno. Il ragazzo nato in Campania ma cresciuto nella palestra della Boxe Voghera, con un convincente 96-94, 97-93 e 97-93, ha certificato una vittoria voluta e cercata sin dai primi istanti del match, in cui ha messo in evidenza una perfetta condizione fisica abbinata a combinazioni di alto livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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