Natali infiamma il mercato | Brighton Napoli e Cagliari sul talento 18enne

Il Brighton si è aggiunto alla lista di club interessati a Andrea Natali, difensore centrale di 18 anni del Bayer Leverkusen. Il giocatore, in prestito all'Az Alkmaar, ha attirato l'attenzione con la sua prestazione nella squadra giovanile nell'ultima stagione. Sul talento anche Napoli e Cagliari, che stanno monitorando la situazione. Natali è figlio d’arte e si distingue per le sue qualità difensive.

Anche il Brighton si è unito alla corsa per Andrea Natali, promettente difensore centrale azzurro di proprietà del Bayer Leverkusen. Figlio d'arte, il classe 2008 ha ben impressionato nell'ultima stagione passata in prestito all'Az Alkmar, dove ha giocato nella squadra giovanile. Ora per lui potrebbe prospettarsi un ritorno in Italia: Napoli e Cagliari hanno chiesto informazioni. Chiaramente i progetti prospettati dalle due società sono quasi agli antipodi: da un lato i sardi, dove Natali potrebbe essere protagonista, dall'altro gli azzurri con cui farebbe parte delle rotazioni e avrebbe la possibilità di giocare la Champions League. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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