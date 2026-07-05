Tre club sono interessati al difensore classe 2008 in questo momento. Oltre alla squadra italiana che lo sta facendo partecipare ai Mondiali Under 19, ci sono anche un club della Premier League e una squadra della Serie A che hanno mostrato interesse per il giocatore. La sua partecipazione ai Mondiali Under 19 si svolge attualmente, mentre le trattative per il suo futuro sono in corso. Nessuna delle parti ha ancora annunciato ufficialmente dettagli o offerte formali.

Si affolla la corsa per il difensore classe 2008 Andrea Natali, che in questo momento sta disputando i Mondiali Under 19 con la Nazionale italiana. Oltre al Napoli, infatti, ci sono anche Cagliari e Brighton che lo hanno messo nel mirino per la prossima stagione. Per Natali non c’è solo il Napoli. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, per il centrale del Bayer Leverkusen (lo scorso anno in prestito all’ Az ), Napoli e Cagliari hanno presentato due progetti agli antipodi per il futuro del giocatore: Da un lato i sardi, dove Natali potrebbe essere protagonista, dall’altro gli azzurri con cui farebbe parte delle rotazioni e avrebbe la possibilità di giocare la Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Natali, corsa a tre: Napoli, Cagliari e Brighton sul difensore classe 2008

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Brighton Enter Race for Andrea Natali as Napoli and Cagliari Circle Leverkusen Talent

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