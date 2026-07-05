Nasconde cocaina e hashish anche nel secchio dell’immondizia | arrestata 41enne

Da fremondoweb.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 41 anni è stata arrestata dopo che le forze dell’ordine hanno scoperto droga, tra cui cocaina e hashish, nascosta nel secchio dell’immondizia della sua abitazione. L’attività investigativa ha portato a una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati trovati e sequestrati gli stupefacenti. La donna è stata posta in arresto e portata in carcere.

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L’attività investigativa ha consentito di acquisire elementi che hanno portato all’esecuzione di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna. Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto, occultati in diversi ambienti dell’immobile, tra cui all’interno di un secchio dell’immondizia, e già suddivisi in piccoli panetti e dosi, circa 140 grammi di cocaina e circa 140 grammi di hashish. Nel medesimo contesto sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione perfettamente funzionante e la somma in contanti di 1.015 euro, costituita da banconote di piccolo taglio, ritenuta verosimilmente riconducibile all’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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