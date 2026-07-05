Un uomo di 32 anni è stato ucciso con un colpo al torace mentre era in scooter nella zona di Porta Capuana. L’omicidio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e ha ascoltato familiari e amici dell’uomo per raccogliere elementi sulla vicenda. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Alessandro Grivano è stato colpito al torace nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Porta Capuana. La Squadra Mobile ha acquisito le immagini delle telecamere e ascoltato familiari e amici. Omicidio nella notte tra venerdì e sabato, nella zona di Porta Capuana, nel centro di Napoli. Alessandro Grivano, 32 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre si trovava in sella a uno scooter in piazza Sant’Anna a Capuana, a poca distanza dalla stazione centrale di piazza Garibaldi. L’agguato è avvenuto intorno all’una. L’uomo, soccorso da un automobilista di passaggio, è morto durante la corsa verso l’ospedale. Secondo una prima ricostruzione, Grivano si trovava a bordo del suo scooter non lontano dalla sua abitazione quando è stato raggiunto da un colpo al torace. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Napoli, 32enne ucciso in scooter a Porta Capuana: si indaga sulla vita privata

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Napoli, ancora sangue a Porta Capuana: 32enne ucciso sullo scooter

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