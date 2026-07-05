Nel carcere di Villa Andreino, si è tenuto un concerto con musicisti detenuti che hanno partecipato a laboratori musicali durante l’anno. L’evento ha coinvolto i partecipanti in esibizioni di rap e altri generi, attirando un pubblico presente nella struttura. La serata ha visto l’esibizione di persone detenute che hanno scelto di esprimersi attraverso la musica, spesso come parte di percorsi di avvicinamento all’arte e alla creatività.

La musica rap è stata protagonista al carcere spezzino di Villa Andreino. La casa circondariale di via Fontevivo infatti ha accolto l’ormai tradizionale appuntamento live che ha visto esibirsi in concerto le persone detenute che nel corso dell’anno si sono avvicinate alla musica partecipando ai laboratori musicali attivi nell’istituto. Un percorso che si rinnova e si consolida grazie alla storica collaborazione di Arci. L’evento rap che si è tenuto nei giorni scorsi ha rappresentato il culmine del laboratorio musicale realizzato e condotto stabilmente da Danilo Othavio Manganelli, musicista e formatore. Sotto la sua guida, i partecipanti hanno potuto presentare dal vivo i brani originali nati all’interno di questa speciale “officina sonora”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica per... evasione. Rap e suoni dal carcere per costruire il domani. Applausi a Villa Andreino

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