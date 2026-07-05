Al Parco Tittoni si svolge il Musica al Tittoni Festival, con spettacoli e intrattenimento durante questa estate. Oggi sono previsti due eventi, a partire dal tardo pomeriggio, con un omaggio musicale dedicato a Dalla. La manifestazione offre un programma ricco di musica e divertimento, attirando il pubblico locale. La giornata si inserisce in una serie di appuntamenti che si svolgono nel parco durante questa stagione.

Musica, spettacoli e divertimento in questo scorcio d’estate al Parco Tittoni. Il festival desiano proporrà oggi un doppio appuntamento, già a partire dal tardo pomeriggio. Alle 18.30 nell’area boschetto arriverà infatti il Superzero Family Show, la rassegna di spettacoli magici e comici pensati per sorprendere e far sorridere bambini e famiglie: stavolta saranno di scena Vitaminaec e il Magico Pollaio, uno show tra stupore e risate che avrà per protagoniste le galline, tra uova che spariscono, animali dispettosi e pupazzi che mangiano troppo. Ingresso libero. Alle 21.30 si accenderanno gli amplificatori per un Omaggio a Dalla, una serata in cui far riprendere vita alle canzoni, ai sogni, alle parole e alla poesia del grande cantautore bolognese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musica al Tittoni Festival. Omaggio d’autore a Dalla

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