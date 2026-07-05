Muore davanti alla collega mentre è di turno a scuola aveva 59 anni

Una collaboratrice scolastica di 59 anni è morta improvvisamente mentre era in servizio in un istituto comprensivo dell’Aquila. La tragedia è avvenuta davanti a una collega, durante il turno di lavoro nella scuola primaria. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e al momento non si conoscono le cause del decesso. La scuola è stata immediatamente informata dell’accaduto.

Tragedia all’interno di un Istituto comprensivo dell’Aquila, dove una collaboratrice scolastica è morta improvvisamente durante il turno di lavoro. La vittima aveva 59 anni e, riferisce Il Centro, era in servizio nella scuola primaria. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava seduta insieme a una collega. Quest’ultima si sarebbe allontanata per alcuni minuti e, al suo rientro, l’avrebbe trovata priva di sensi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e i colleghi hanno tentato di prestarle assistenza, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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