Mountain bike Valentina Corvi detta legge anche a La Thuile Bassignana in top ten nell’Under 23 maschile

Notizia in breve

Valentina Corvi ha vinto una gara di mountain bike a La Thuile, mentre Bassignana si è classificato tra i primi dieci nell’Under 23 maschile. La competizione si è svolta domenica e ha visto partecipanti di diverse categorie. La vittoria di Corvi e la posizione di Bassignana sono i risultati principali della giornata, che ha attirato numerosi appassionati di mountain bike.