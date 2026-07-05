Mountain bike Valentina Corvi detta legge anche a La Thuile Bassignana in top ten nell’Under 23 maschile
Valentina Corvi ha vinto una gara di mountain bike a La Thuile, mentre Bassignana si è classificato tra i primi dieci nell’Under 23 maschile. La competizione si è svolta domenica e ha visto partecipanti di diverse categorie. La vittoria di Corvi e la posizione di Bassignana sono i risultati principali della giornata, che ha attirato numerosi appassionati di mountain bike.
La domenica degli appassionati di mountain bike inizia con i fuochi d’artificio e si tinge sempre più di azzurro grazie a quella che può diventare la stella del domani. Valentina Corvi detta legge anche nella tappa di Coppa del Mondo a La Thuile e si conferma dominatrice assoluta della sua categoria in Coppa del Mondo. L’azzurra, classe 2005, chiude la gara in 1:20:48, infligge distacchi importanti alle avversarie e guadagna altri 125 punti che le consentono di dilatare ulteriormente il suo vantaggio in classifica generale. La svizzera Monique Halter chiude seconda in 1:23:30 e accusa un ritardo di 2’42”. Conquista il gradino più basso del podio la canadese Ella Macphee, terza con un distacco di 2’44”. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Temi più discussi: Valentina Corvi a La Thuile senza rivali nello Short Track di Coppa del Mondo; Coppa del Mondo XCC - #5: Valentina Corvi e Paul Schehl dominano tra gli U23 a La Thuile; Coppa del Mondo, La Thuile: Corvi è un'atleta di un'altra categoria e domina la prova U23 di Short Track; Mountain bike, la Coppa del Mondo sbarca a La Thuile. Avondetto, Berta e Corvi guidano gli azzurri.
Valentina Corvi on fire! News by Uniarreda https://www.sportsondrio.it/news/altri-sport/03-07-2026/valentina-corvi-domina-lo-short-track-a-la-thuile-ed-la-nuova-leader-di facebook
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