Due pazienti sono deceduti al Policlinico San Martino di Genova durante l’ondata di caldo estremo. I medici hanno attribuito le morti alle alte temperature. Il professor Bassetti ha criticato il ministero, accusandolo di nascondere i dati sui decessi legati al caldo. La discussione si concentra sulle responsabilità sanitarie e sull’accuratezza delle informazioni ufficiali.

L’ ondata di caldo estremo che ha investito l’Europa ha aperto uno scontro anche sul numero delle vittime e sulle responsabilità sanitarie. Al centro della polemica ci sono due pazienti morti al Policlinico San Martino di Genova, decessi indicati dai medici come legati alle alte temperature. La dirigente del ministero della Salute Maria Rosaria Campitiello ha però invitato alla cautela, sostenendo la necessità di ulteriori verifiche. “Credo che vadano inseriti in un contesto generale: Genova non è l’espressione dell’Italia intera, i due casi andrebbero contestualizzati e andrebbe fatta un’indagine per capire se sono realmente legati al caldo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Morti di caldo, Bassetti attacca il ministero: “Ci nascondete i dati”

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