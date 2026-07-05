Due pazienti sono morti in un ospedale di Genova e i medici hanno attribuito i decessi alle alte temperature causate dall’ondata di caldo estremo. La vicenda ha scatenato polemiche tra medici e il ministero della Salute, che è stato criticato per la gestione della crisi. L’episodio ha portato a un dibattito pubblico sulle responsabilità sanitarie e sulla sicurezza durante le ondate di caldo intenso.

L’ ondata di caldo estremo che ha investito l’Europa ha aperto uno scontro anche sul numero delle vittime e sulle responsabilità sanitarie. Al centro della polemica ci sono due pazienti morti al Policlinico San Martino di Genova, decessi indicati dai medici come legati alle alte temperature. La dirigente del ministero della Salute Maria Rosaria Campitiello ha però invitato alla cautela, sostenendo la necessità di ulteriori verifiche. “Credo che vadano inseriti in un contesto generale: Genova non è l’espressione dell’Italia intera, i due casi andrebbero contestualizzati e andrebbe fatta un’indagine per capire se sono realmente legati al caldo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “È gravissimo”. Morti per il caldo, Matteo Bassetti contro il ministero della Salute: cosa succede

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