Mortara furto al bar della piscina | rubati generi alimentari e bevande caccia ad una banda di giovani

Notizia in breve

Un furto è avvenuto nel bar della piscina di Mortara, portando via generi alimentari e bevande. La polizia sta cercando una banda di giovani sospettata di essere coinvolta. L’episodio si inserisce in una serie di furti simili che si verificano ogni estate nei chioschi delle strutture sportive, spesso vulnerabili e facilmente accessibili. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.