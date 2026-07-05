Mortara furto al bar della piscina | rubati generi alimentari e bevande caccia ad una banda di giovani
Un furto è avvenuto nel bar della piscina di Mortara, portando via generi alimentari e bevande. La polizia sta cercando una banda di giovani sospettata di essere coinvolta. L’episodio si inserisce in una serie di furti simili che si verificano ogni estate nei chioschi delle strutture sportive, spesso vulnerabili e facilmente accessibili. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.
Mortara (Pavia), 5 luglio 2026 - Furto al bar della piscina. Un episodio come purtroppo tanti, che si ripetono ogni anno nella stagione estiva e prendono di mira soprattutto i chioschi dei bar, in strutture solitamente poco protette e facilmente accessibili ai malintenzionati. Nella notte tra venerdì e ieri, sabato 4 luglio, ignoti ladri si sono introdotti nella piscina comunale di Mortara, in via dell'Arbogna, gestita dalla Associazione Polisportiva Padana. Una banda di giovani. Le telecamere dell'impianto di videosorveglianza avrebbero ripreso una banda di più persone, almeno sette od otto, pare giovani o anche giovanissimi, incuranti di essere immortalati nelle immagini, non riconoscibili con la complicità del buio della notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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