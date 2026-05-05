Nella notte, intorno alle 3, un gruppo di sconosciuti ha colpito un bar situato lungo la Variante Sette Bis a Manocalzati. Gli autori dell’azione hanno preso di mira il locale annesso a un distributore di carburante, e l’intervento della polizia è ancora in corso. Sul luogo sono stati trovati segni di effrazione, ma non si conoscono ancora i dettagli del bottino o delle eventuali conseguenze per i presenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo mirato nella notte lungo la Variante Sette Bis a Manocalzati, dove intorno alle 3 ignoti hanno preso di mira il bar annesso a un distributore di carburante. I malviventi, entrati in azione con rapidità e precisione, sono riusciti a trafugare il cambiamonete utilizzato per le slot-machine, dileguandosi nel giro di pochi minuti. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo – composto da almeno tre persone – avrebbe agito in modo organizzato, puntando direttamente all’obiettivo senza lasciare spazio a improvvisazioni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia, che hanno avviato i rilievi e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Assalto nella notte al bar: caccia alla banda dell’Audi bianca

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