Montesanto vigile ferito durante i controlli dopo i video col kalashnikov I sindacati | Ora i giubbotti anti-proiettile
Un agente di Polizia Locale di Napoli è stato ferito durante controlli straordinari a Montesanto, avviati a seguito di una rissa con sparatoria e la diffusione di video con un Kalashnikov. I sindacati hanno richiesto l’uso di giubbotti anti-proiettile per le operazioni di sicurezza. L’episodio si è verificato mentre gli agenti effettuavano verifiche nel quartiere. Le autorità stanno valutando ulteriori misure di sicurezza e investigano sull’incidente.
Un agente di Polizia Locale di Napoli aggredito e ferito durante i controlli straordinari a Montesanto, disposti dopo la rissa con sparatoria e le immagini del Kalashnikov. I sindacati: "Chiediamo i giubbotti anti-proiettile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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