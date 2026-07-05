Montesanto vigile ferito durante i controlli dopo i video col kalashnikov I sindacati | Ora i giubbotti anti-proiettile

Notizia in breve

Un agente di Polizia Locale di Napoli è stato ferito durante controlli straordinari a Montesanto, avviati a seguito di una rissa con sparatoria e la diffusione di video con un Kalashnikov. I sindacati hanno richiesto l’uso di giubbotti anti-proiettile per le operazioni di sicurezza. L’episodio si è verificato mentre gli agenti effettuavano verifiche nel quartiere. Le autorità stanno valutando ulteriori misure di sicurezza e investigano sull’incidente.