Napoli 40enne ferito da proiettile sul corso Garibaldi | Non ho visto nulla

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre si trovava nel centro di Napoli, lungo il corso Garibaldi. I soccorsi sono stati chiamati sul posto, ma l’uomo ha riferito di non aver visto nulla e non ha fornito dettagli utili alle indagini. La Polizia di Stato sta ora esaminando le testimonianze e le eventuali telecamere di sorveglianza per chiarire quanto accaduto. Le autorità continuano a indagare sul fatto.

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Un 40enne è stato ferito a colpi di pistola nel centro di Napoli; le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, l'uomo non avrebbe fornito elementi precisi agli investigatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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