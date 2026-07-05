Quattro auto sono state prese di mira questa sera a Monteiasi da ragazzini armati di pistole a pallini. Secondo le testimonianze, i giovani hanno sparato contro i veicoli in transito, creando panico tra gli automobilisti. Nessuna delle auto è rimasta danneggiata gravemente, ma alcuni conducenti hanno riferito di aver avuto paura. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Tarantini Time Quotidiano Questa sera a Monteiasi alcuni ragazzini avrebbero preso di mira le auto in transito, esplodendo pallini contro i veicoli in movimento e seminando paura tra gli automobilisti. L’episodio si sarebbe verificato nei pressi della rotonda di viale De Gasperi, dove diversi mezzi sarebbero stati bersagliati con pistole a pallini. Un gesto estremamente pericoloso che, oltre a provocare possibili danni alla carrozzeria e ai cristalli delle auto, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il rischio, infatti, è che i pallini possano colpire direttamente il conducente o i passeggeri, compresi eventuali bambini presenti a bordo, con conseguenze imprevedibili soprattutto se il guidatore dovesse perdere il controllo del veicolo a causa dello spavento o di un impatto al volto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Monteiasi, auto nel mirino di ragazzini con pistole a pallini: paura tra gli automobilisti

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