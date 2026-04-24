Auto ancora nel mirino Zona Dozza paura e rabbia

Nella zona Dozza-Corticella, un episodio si è verificato nel cuore della notte, quando un ladro ha agito in pochi minuti e ha portato via i fari di un’auto. Dopo aver compiuto il furto, il malvivente è scappato attraversando un ponte. La vicenda ha suscitato paura e rabbia tra i residenti, che si sono trovati di fronte a un episodio di criminalità nel loro quartiere.

Un blitz di appena tre minuti e sono spariti i fari di un’auto. Asportati nel cuore della notte, in zona Dozza-Corticella: poi la fuga del ladro sul ponte. Esplode la rabbia del quartiere, colpito per l’ennesima volta da furti e atti vandalici. Dalle telecamere posizionate vicino al parcheggio esterno in cui è stato fatto il colpo, si vede solo l’ombra dell’uomo, che per mettere in atto la sua manovra ha fatto anche parecchio rumore. È accaduto in via Guarducci, nella notte tra mercoledì e ieri, esattamente dalle 3.06 alle 3.09. E, appena due giorni prima, a pochi passi da lì (un centinaio di metri di distanza), i ladri si sono portati via due grondaie dal vialetto di accesso ai garage.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto ancora nel mirino. Zona Dozza, paura e rabbia Notizie correlate Leggi anche: 'Giulietta' nel mirino, tentato furto in zona San Guglielmo: ecco come hanno ridotto l'auto Terni, la segnalazione in centro: "Zona sempre più invivibile: auto vandalizzate e paura nel fine settimana”Una residente della zona è stata vittima del danneggiamento del lunotto della propria autovettura in via Porta Sant'Angelo Un ennesimo episodio che...