A Roma, molti bar hanno spento le televisioni durante le partite dei Mondiali, mentre i turisti non assistono alle dirette. La disaffezione degli italiani verso il torneo cresce, dopo tre eliminazioni consecutive della nazionale. Le temperature elevate, considerate le più alte degli ultimi anni, contribuiscono a ridurre l'interesse. I locali pubblici non trasmettono più le partite, e i visitatori stranieri si limitano ad osservare senza partecipare. La situazione riflette una scarsa partecipazione generale al torneo.

Roma, 5 luglio 2026 - La disaffezione degli italiani per questo Mondiale dopo la terza mancata qualificazione consecutiva è arrivata anche sulle pagine del Wall Street Journal. A Roma sempre più turisti stranieri vorrebbero vedere le partite della propria Nazionale nel periodo clou della competizione, entrata nel vivo con le gare ad eliminazione diretta. Purtroppo in molti bar e ristoranti, come riporta il quotidiano statunitense, questo non è possibile. Al contrario di quanto succede nel resto della stagione sportiva con le partite di Serie A, Champions League e persino di tornei esteri come la Premier, i televisori durante queste settimane mondiali rimangono spenti e i motivi non sono così difficili da capire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - “Mondiali e caldo, l’estate più brutta per gli italiani”. Il Wall Street Journal: “A Roma tv spente nei bar, i turisti non vedono le partite”

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