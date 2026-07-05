Mondiali 2026 può il calcio unire ciò che la geopolitica divide? La riflessione di Varricchio

Da formiche.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino dà un calcio a una lattina di Pepsi in una favela o in un campo di polvere africano, mentre una ragazzina con il capo coperto segna un gol con un pallone sgonfio in una porta improvvisata a Gaza o in un campo profughi iracheno. Questi momenti di gioco si verificano in contesti di conflitto e povertà, mostrando come il calcio possa rappresentare un’ancora di speranza e un sogno di futuro per i giovani.

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Un bambino che dà un calcio a una lattina di Pepsi in una favela o in un campo di polvere di una megalopoli africana. Una ragazzina con il capo coperto, che segnando un gol con un pallone un po’ sgonfio in una porta improvvisata a Gaza o in un campo profughi iracheno sogna di diventare padrona del proprio destino. E dall’altro capo del mondo i tecnologici stadi del football americano adattati agli spazi e alle regole di un gioco con la palla tonda che è divenuto linguaggio universale. Gesti semplici, ripetuti e riconosciuti negli ambienti più diversi. Dalle scuole più esclusive e centri sportivi avveniristici alle strade delle sterminate periferie del mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

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