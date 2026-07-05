Mondiali 2026 Messico-Inghilterra | orario e dove vederla in tv

La partita tra Messico e Inghilterra si svolgerà nel corso degli ottavi di finale del Mondiale 2026, al Mexico City Stadium, noto anche come Azteca. L'incontro è programmato per la notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. La sfida si terrà in vista di un pubblico internazionale, con l'evento trasmesso in diretta televisiva. La data e l'orario sono stati ufficialmente comunicati, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali variazioni o coperture alternative.

Città del Messico, 5 luglio 2026 – Tutto pronto per Messico-Inghilterra, una delle sfide più attese degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La partita si giocherà al Mexico City Stadium, il celebre Azteca, nella notte italiana tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Il calcio d’inizio è fissato alle 2:00 ora italiana. In palio c’è il passaggio ai quarti di finale, dove la vincente affronterà una tra Brasile e Norvegia. Il Messico arriva all’appuntamento con il vantaggio del fattore campo e con l’entusiasmo del pubblico di casa. L’Inghilterra, invece, cerca una prova di forza in una delle cornici più iconiche del calcio mondiale. Alla vigilia, il... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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México vs Inglaterra: fecha, horario y dónde ver el partido Copa 2026

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