La Francia piega il Paraguay Mbappé firma il rigore dei quarti | ora c' è il Marocco
La Francia ha battuto il Paraguay 1-0 grazie a un rigore di Mbappé nella ripresa, qualificandosi ai quarti di finale. La partita si è giocata a Philadelphia, con la squadra francese che ha mostrato fatica e ha sofferto più del previsto. Ora la squadra affronterà il Marocco nei prossimi turni.
Mbappé dal dischetto, la Francia piega il Paraguay e vola ai quarti Soffre, fatica più del previsto, ma passa. La Francia supera 1-0 il Paraguay a Philadelphia e conquista l'accesso ai quarti di finale grazie al rigore trasformato da Mbappé nella ripresa. Decisivo l'ingresso di Doué, che si procura il penalty destinato a spezzare l'equilibrio di una gara complicata. Ora i Bleus ritroveranno il Marocco, nella riedizione della semifinale del Mondiale di Qatar 2022. Il Paraguay di Alfaro imposta una partita tutta difensiva, con un 5-4-1 molto compatto che chiude gli spazi e costringe la squadra di Deschamps a una lunga manovra senza sbocchi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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