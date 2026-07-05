Nel pomeriggio di domenica, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano per una porzione di recinzione metallica anti piccioni che si era sganciata. La parte crollata rappresentava un potenziale pericolo per i passanti che transitavano nell’area centrale della galleria. L’intervento ha riguardato la rimozione e messa in sicurezza della rete, per evitare incidenti o ulteriori rischi. Nessun ferito è stato segnalato.

Intervento nel pomeriggio di domenica 5 luglio da parte dei Vigili del Fuoco: hanno lavorato nella parte centrale della Galleria Vittorio Emanuele. Una porzione della recinzione metallica anti piccioni aveva infatti ceduto e metteva a rischio il passaggio all'interno della Galleria. I Vigili del fuoco, assistiti dalla polizia locale e davanti a decine di curiosi, hanno provveduto a rimuovere la rete penzolante ormai quasi ad altezza d'uomo e a mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, vigili del fuoco in azione in Galleria: cede la rete antipiccione. «Rischio per i passanti»

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