Milano la raffica di coltellate e l' aggressore a terra | il video dell' agguato di via Capecelatro

Da video.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 4 luglio, alle 7.30 del mattino, le telecamere di un bar di via Capecelatro a San Siro hanno ripreso l’attacco a coltellate nei confronti di un uomo. Nelle immagini si vede l’aggressore colpire ripetutamente, poi cadere a terra. La scena si svolge davanti al locale, con il sospetto che abbia inferto più fendenti prima di essere fermato.

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Sono quasi le 7.30 di sabato 4 luglio. Le telecamere del bar Â«La GioiaÂ» di via Alfonso Capecelatro a San Siro immortalano i drammatici secondi dellâ??aggressione a Gerardo P. 55 anni. Nei filmati si vede Lamin Saidilly, 22 anni, arrivare allâ??esterno del bar e colpire come una furia la vittima mentre sta parlando con il padre seduto ai tavolini. Lâ??aggressore arriva alle spalle e cinge il 55enne con un braccio, poi iniziano le coltellate in rapida sequenza al petto e allâ??addome. Si vede lâ??intervento dellâ??anziano genitore che cerca disperatamente di mettere in salvo il figlio, poi quello di alcuni clienti, tra i quali due muratori egiziani, che riescono a mettere a terra il ragazzo e disarmarlo. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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