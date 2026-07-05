Le tre notti in albergo a Milano dopo la fuga da casa e il precedente inglese | il mistero di Lamin l' aggressore di via Capecelatro

Lamin Saidilly ha trascorso tre notti in hotel a Milano, dopo essere fuggito da casa dieci giorni fa. Le sue presenze sono state registrate in tre strutture diverse, situate in viale Rubens il 23 giugno, viale Jenner e via Fornari. Prima di arrivare a Milano, aveva vissuto un episodio in Inghilterra. Le tracce della sua presenza sono limitate a questi tre soggiorni notturni.

Le uniche tracce di Lamin Saidilly sono tre accessi in hotel per passare le notti dopo essere scappato da casa dieci giorni fa. Via Rubens il 23 giugno, viale Jenner e poi via Fornari. Da qui se ne va martedì 30 giugno. Poi nessun altro accesso «noto» a strutture ricettive. Forse ha dormito per strada, oppure qualcuno, magari conosciuto nel sottobosco, gli ha dato ospitalità. Anche su questo adesso si stanno concentrando le indagini e gli accertamenti della polizia e della Digos. Perché ancora non si spiega, se non con una patologia psichica che però la famiglia ha finora escluso, perché il 22enne ieri mattina si sia scagliato contro Gerardo Jerry P. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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