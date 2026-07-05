milano colpisce con 20 coltellate un uomo fuori da un bar bloccato e arrestato

Notizia in breve

Un uomo di 22 anni ha colpito un altro con 20 coltellate fuori da un bar a Milano. Gli spettatori hanno intervenuto subito, disarmando l'aggressore e tenendolo a terra fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La vittima è stata soccorsa sul posto, mentre il 22enne è stato arrestato. Nessuna informazione sulle sue condizioni o sui motivi dell'aggressione.