Milano colpisce con 20 coltellate un uomo fuori da un bar bloccato e arrestato
Un uomo di 22 anni ha colpito un altro con 20 coltellate fuori da un bar a Milano. Gli spettatori hanno intervenuto subito, disarmando l'aggressore e tenendolo a terra fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La vittima è stata soccorsa sul posto, mentre il 22enne è stato arrestato. Nessuna informazione sulle sue condizioni o sui motivi dell'aggressione.
Immediato l'intervento di chi ha assistito all'aggressione. Il 22enne è stato disarmato e tenuto a terra fino all'arrivo delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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