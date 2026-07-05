milano aggressione a coltellate fuori da un bar

Un uomo è stato aggredito con coltellate fuori da un bar a Milano. La scena, ripresa da una telecamera di sorveglianza, mostra l’attacco e l’intervento di alcuni passanti che sono intervenuti per bloccare l’aggressore. Non sono stati ancora resi noti dettagli sul motivo dell’aggressione o sulle condizioni della vittima. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già identificato il sospettato.

La sequenza choc della violenza ripresa da una telecamera. E l'intervento dei passanti che bloccano l'accoltellatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang

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