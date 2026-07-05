La dirigenza del Milan sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con un focus particolare sulle esigenze dell’allenatore. Tra i nomi principali che circolano, ci sono alcuni calciatori che potrebbero lasciare il club, come Trincao e Casadò, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, si continuano a seguire da vicino le prestazioni di Chukwueze, mentre il futuro di Leao potrebbe essere in Premier League.

Giornata molto piena in quel di Casa Milan. La dirigenza rossonera starebbe lavorando molto intensamente per regalare ad Amorim una rosa fatta su misura per le sue idee di gioco. Nella girata di oggi, infatti, le notizie in ottica mercato sono state diverse: dalla cessione di Leao in Premier League fino alle posta complicate di Casadò e Trincao. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Calciomercato Milan, il Tottenham piomba su Leao. Arriva una bomba dall'Inghilterra. secondo quanto riferito da TEAMtalk, il Tottenham di Roberto De Zerbi è piombato su Rafael Leao. Il club inglese, infatti, vorrebbe portare il portoghese a Londra e avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del calciatore, guidato da Jorge Mendes. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: Leao, futuro in Premier! Sfumano Trincao e Casadò? Le ultime su Chukwueze

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CLAMOROSO LEAO: IL PORTOGHESE ANNUNCIA IL SUO FUTURO, TUTT'ALTRO CHE ROSSONERO!

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