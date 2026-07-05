Il Barcellona ha messo sul mercato il centrocampista spagnolo, prodotto della propria cantera, Marc Casadó. L'interesse da parte di club arabi si è intensificato, mentre il giocatore sembra prossimo a lasciare i blaugrana. L'agente, Jorge Mendes, sta cercando una nuova squadra per il centrocampista. Nei giorni scorsi sono circolate voci su un possibile trasferimento, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Aumenta l'interesse per Marc Casadó. Il centrocampista spagnolo, prodotto della cantera del Barcellona, è stato messo sul mercato dai catalani. la sua carriera in blaugrana sembra essere prossima alla fine e il suo agente, Jorge Mendes, è già al lavoro per trovare al proprio cliente una nuova sistemazione. Secondo quanto raccontato nelle ultime settimane, Casadó sarebbe stato offerto anche al Milan, che potrebbe farci un "pensierino". Tuttavia, la squadra in pole position per accaparrarsi le prestazioni sportive del classe 2003 arriva dall' Arabia: secondo quanto riportato da Marca, l' Al-Hilal sarebbe in forte pressing per il centrocampista e sarebbe anche la squadra con la miglior offerta in mano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, sirene arabe per Casadó: sfuma il colpo dal Barcellona per la mediana?

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