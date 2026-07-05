Milan senti Ancelotti | L’unico che potrebbe darmi consigli è Ferguson

Carlo Ancelotti ha dichiarato che l’unico a cui chiederebbe consigli è un ex collega, riferendosi a un noto allenatore britannico. La frase è stata pronunciata durante un'intervista, mantenendo il tono ironico che caratterizza spesso le sue parole. Ancelotti, noto per la sua carriera di successo e il suo stile distintivo, ha fatto questa affermazione in modo scherzoso, senza entrare in dettagli specifici. La dichiarazione si inserisce nel suo modo di comunicare, tra autoironia e riferimenti ai colleghi di lunga data.

Carlo Ancelotti non perde la usa classica ironia che lo ha reso un degli allenatori più iconici, oltre che vincenti, della storia del calcio. Intervistato dal quotidiano brasiliano "Folha de Sao Paulo", l'attuale CT del Brasile ed ex allenatore del Milan, ha regalato una serie di riflessioni senza peli sulla lingua, riguardanti il mestiere dell'allenatore. Milan, senti Ancelotti: " L'inizio dell'intervista è una vera e propria perla di saggezza che fotografa perfettamente la pressione che si vive in Italia. Nel nostro paese infatti, il calcio è una vera e propria fede, un culto immancabile nelle case degli italiani: «In Italia si dice che tutti gli uomini vogliono essere allenatori e tutte le donne architette. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Il Milan di Ancelotti: Troppo Bello Per Essere Vero

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