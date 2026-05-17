Milan senti Zazzaroni | Allegri potrebbe diventare CT dell’Italia

Nel suo ultimo editoriale sul 'Corriere dello Sport', Ivan Zazzaroni ha trattato della possibile nomina di Allegri come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La discussione si concentra sulla possibilità che l’allenatore possa assumere questo ruolo, senza tuttavia fornire conferme ufficiali o dettagli sui tempi e sulle modalità della decisione. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, ma al momento non ci sono comunicati ufficiali da parte delle istituzioni sportive coinvolte.

Il tema principale riguarda tre grandi nomi del calcio europeo: Carlo Ancelotti, Josè Mourinho e Massimiliano Allegri. I tre allenatori, secondo il giornalista, vengono molto spesso 'sminuiti', affidandogli definizione che non rendono giustizia alla carriera che hanno avuto. Zazzaroni è voluto partire da Carlo Ancelotti, sottolineando come l'allenatore sia stato più volte dato per finito a causa delle sue esperienze 'negative' al Napoli e all'Everton. Ecco le sue parole: "Ancelotti, già dato improvvidamente per bollito al Napoli e all'Everton, dopo aver vinto ogni possibile trofeo al Real Madrid, ha ottenuto la panchina del Brasile, primo straniero nella storia, e ha appena rinnovato per la bellezza di altri quattro anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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