Milan quale futuro attende Bennacer? Con il nuovo agente può cambiare tutto

Bennacer lascia il Milan in questa sessione di mercato estiva. L'algerino, che ha avuto alti e bassi con il club, cambierà agente e potrebbe trasferirsi altrove. La decisione di partire è ormai definitiva.

Il capitolo Bennacer al Milan sembra ormai avviato verso la conclusione. L'algerino, che ha vissuto anni di alti e bassi in rossonero tra grandi prestazioni e infortuni pesantissimi, saluterà una volta per tutte il Milan in questa sessione estiva. La situazione contrattuale. Ismael Bennacer è ancora legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2027, con uno stipendio netto da 4,2 milioni di euro annui: una cifra che pesa particolarmente sui conti del Club, soprattutto alla luce del fatto che il centrocampista è ormai considerato un esubero a tutti gli effetti. Nella stagione appena conclusa ha giocato in prestito alla Dinamo Zagabria. Lì, ha registrato solo 19 presenze e un rete, scendendo in campo per meno di 1000 minuti totali tra campionato e coppa e senza mai giocare in Europa League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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