Il Milan sta valutando l'acquisto di un attaccante brasiliano classe 2002 del RB Lipsia, valutato circa 50 milioni di euro. La società rossonera tiene d’occhio anche la concorrenza di altri club, tra cui una squadra della capitale italiana. La trattativa è ancora in fase preliminare, senza ufficializzazioni o offerte formali. La decisione finale dipenderà dall’andamento delle prossime settimane di mercato.

I radar del calciomercato internazionale del Milan si estendono fino in Germania. La dirigenza rossonera, infatti, sta monitorando con grandissima attenzione la situazione legata a Rômulo, attaccante brasiliano classe 2002 in forza al RB Lipsia. Il club di Via Aldo Rossi non è però solo in questa corsa: sulle tracce del promettente centravanti si sta muovendo anche la Roma, preannunciando un possibile duello tutto italiano di mercato. Strappare il giocatore alla galassia Red Bull, tuttavia, si preannuncia un'impresa tutt'altro che semplice. Il Lipsia gode di una solidità finanziaria a prova di bomba e non ha alcuna necessità economica di svendere i propri gioielli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, fari puntati sul nuovo gioiello brasiliano da 50 milioni: c'è la concorrenza della Roma. I dettagli

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