Milan ecco il nuovo tridente da sogno nella testa di Amorim | fantasia e concretezza al potere

Da pianetamilan.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan si prepara a iniziare la nuova stagione con i primi test fisici e atletici programmati per domenica 12 luglio a Milanello. L’obiettivo è avviare ufficialmente le attività sportive per il 2026-2027. La squadra sta lavorando sul nuovo tridente, con l’allenatore che punta su un mix di fantasia e concretezza. Il countdown è ormai agli sgoccioli, e tutto è pronto per il debutto della squadra nella prossima stagione.

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Il conto alla rovescia sta per esaurirsi e in casa rossonera è tutto pronto per l'alba di un nuovo corso. Domenica prossima, 12 luglio, a Milanello scatteranno i primi test fisici e atletici per inaugurare ufficialmente la stagione 2026-2027. Il via ufficiale è invece fissato per il giorno successivo, lunedì 13 luglio, quando il gruppo si ritroverà per il raduno e l'inizio del ritiro estivo agli ordini del nuovo allenatore, il portoghese Rúben Amorim. Addio al 3-5-2: Amorim vara il suo 3-4-2-1. L'avvento del tecnico lusitano porterà con sé una profonda metamorfosi sul piano tattico. Amorim ha infatti intenzione di accantonare definitivamente il 3-5-2 visto nell'ultima complicata annata sotto la gestione di Massimiliano Allegri, per varare il suo marchio di fabbrica: il 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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