Milan ecco il nuovo tridente da sogno nella testa di Amorim | fantasia e concretezza al potere
Il Milan si prepara a iniziare la nuova stagione con i primi test fisici e atletici programmati per domenica 12 luglio a Milanello. L’obiettivo è avviare ufficialmente le attività sportive per il 2026-2027. La squadra sta lavorando sul nuovo tridente, con l’allenatore che punta su un mix di fantasia e concretezza. Il countdown è ormai agli sgoccioli, e tutto è pronto per il debutto della squadra nella prossima stagione.
Il conto alla rovescia sta per esaurirsi e in casa rossonera è tutto pronto per l'alba di un nuovo corso. Domenica prossima, 12 luglio, a Milanello scatteranno i primi test fisici e atletici per inaugurare ufficialmente la stagione 2026-2027. Il via ufficiale è invece fissato per il giorno successivo, lunedì 13 luglio, quando il gruppo si ritroverà per il raduno e l'inizio del ritiro estivo agli ordini del nuovo allenatore, il portoghese Rúben Amorim. Addio al 3-5-2: Amorim vara il suo 3-4-2-1. L'avvento del tecnico lusitano porterà con sé una profonda metamorfosi sul piano tattico. Amorim ha infatti intenzione di accantonare definitivamente il 3-5-2 visto nell'ultima complicata annata sotto la gestione di Massimiliano Allegri, per varare il suo marchio di fabbrica: il 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Inter scudetto song
Notizie e thread social correlati
Dalla fantasia al potere agli asini al comando: i problemi nella selezione della classe dirigenteTra amici e persone con cui condivido discussioni stimolanti, noto spesso come molte di loro non abbiano un percorso di studi che rifletta pienamente...
TS – Amorim in pole: è sempre più vicino al Milan. Futuro ds, testa a testa tra due nomi: le ultimeIl Milan accelera sulla scelta del nuovo direttore sportivo e si concentra su due candidati.
Temi più discussi: È un Milan sempre più portoghese: dopo Gonçalo Ramos, si avvicina Antonio Silva; Milan, Massimo Calvelli nominato nuovo Ceo: ecco chi è; Raimondi: Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao; Milan, Calvelli prende il posto di Furlani: ecco chi è il nuovo CEO rossonero.
FOCUS MN - Sergio Navarro è il nuovo allenatore di Milan Futuro: ecco perché la sua scelta è rivoluzionaria x.com
Adesso è ufficiale: Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan per la cifra record di 74 milioni di euro più importanti bonus L’attaccante portoghese si trasferisce a titolo definitivo dal PSG, ecco il comunicato del club rossonero: AC Milan comunica di av facebook
Milan, ecco la nuova maglia 2025/26: Kit infernale. Maignan e Theo in foto, l'esordio col MonzaIl Milan e Puma hanno presentato oggi il nuovo Home kit, la prima maglia quella a tinte rossonere che sarà indossata per la stagione 2025/26. Un ritorno al passato,. calciomercato.com
Oggi ho completato il mio primo ambiente Active Directory Milan nel mio home lab! reddit
Amorim-Milan, è fatta: scelto il nuovo allenatoreOre caldissime in casa rossonera per la firma del nuovo tecnico: ecco tutti i dettagli in vista della prossima stagione ... calciomercato.it