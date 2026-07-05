Il Milan ha speso subito 100 milioni di euro, segnando l'inizio di un nuovo ciclo. La società, guidata da RedBird e Gerry Cardinale, ha deciso di agire immediatamente, senza attendere i saldi di agosto. La strategia si distingue da quella di altre squadre, che preferiscono investimenti più cauti. Tra le operazioni più rilevanti, si parla di un terzo acquisto dal Mondiale, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Il Milan di RedBird e Gerry Cardinale ha ufficialmente inaugurato il suo 'anno zero'. Chi si aspettava la solita strategia attendista, fatta di prudenze finanziarie e scommesse low cost, è stato smentito dai fatti. Se negli anni scorsi il club rossonero era solito attendere i giorni caldi di agosto e i saldi di fine calciomercato per imbastire le operazioni più convenienti, in questa sessione estiva la musica è decisamente cambiata: la società meneghina è partita subito con il botto, mettendo a segno colpi da urlo. Un investimento da 100 milioni di euro per Ramos e Gila. Il manifesto programmatico di questa nuova era è rappresentato dal clamoroso arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, addio ai saldi di agosto! Cardinale spende subito 100 milioni e chiama il terzo colpo dal Mondiale

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