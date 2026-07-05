Michael Hollick ha concluso il BMW International Open con un eagle alla buca 18, determinando il risultato finale della competizione. Renato Paratore ha terminato la gara con un buon piazzamento. La vittoria è stata decisa da un singolo colpo decisivo, che ha modificato l’esito del torneo. La gara si è conclusa senza ulteriori variazioni dopo il colpo di Hollick.

Basta un eagle per cambiare il destino. Quello di Michael Hollick non solo è già di per sé eccezionale, ma, alla buca 18, rende il finale del BMW International Open tutta un’altra storia. Con una buca che verrà ricordata guardandosi indietro nel tempo in questo 2026, il sudafricano vince il vero e proprio derby creatosi in vetta con Hennie du Plessis e per la prima volta si prende un torneo sul DP World Tour, dopo una vita trascorsa per buona misura sul Sunshine Tour. Per lui, al di là del -18 complessivo, contano sia il -5 di giornata che, naturalmente, gli ultimi dieci minuti che hanno sconvolto tutto a Monaco di Baviera. Per du Plessis, dunque, resta la beffa di un giro in -6 non coronato dal successo: è secondo a -17, ma quantomeno può dire di averci davvero messo ogni possibile impegno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Michael Hollick, un eagle per la vittoria al BMW International Open. Renato Paratore chiude bene

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