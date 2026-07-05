Il portiere del Marocco, attualmente all’Al-Hilal, ha espresso interesse per il calcio italiano durante un’intervista a DAZN, dopo la vittoria 3-0 contro il Canada al Mondiale. La sua dichiarazione ha sorpreso molti, anche perché non si tratta di un semplice commento, ma di una volontà concreta di approdare nel campionato italiano. Bounou ha detto: “Mi piacerebbe Napoli”, senza ulteriori dettagli sulle modalità o tempistiche.

Yassine Bounou, portiere del Marocco all’Al-Hilal, ha manifestato interesse per il calcio italiano durante un’intervista a DAZN dopo la vittoria 3-0 contro il Canada. L’estremo difensore ha citato esplicitamente Napoli tra le città che vorrebbe visitare, aprendo così uno spiraglio inatteso verso la Serie A. Bounou e la Serie A: le parole del portiere marocchino. Dopo il successo della nazionale africana nel match di ieri, il portiere dell’Al-Hilal ha risposto in italiano alle domande dei giornalisti di DAZN. La dichiarazione su Napoli non è casuale: Bounou ha visitato Roma e ha espresso il desiderio di conoscere anche Milano e il capoluogo campano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - “Mi piacerebbe Napoli”: l’annuncio dal Mondiale spiazza tutti!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli, due cessioni in vista? L’annuncio di Fabrizio Romano spiazza tutti

Ucraina, Trump: "Mi piacerebbe che la guerra finisse. È la cosa peggiore dal secondo conflitto mondiale"Il presidente degli Stati Uniti ha espresso il desiderio che il conflitto tra Russia e Ucraina finisca, definendolo la cosa peggiore dal secondo...

Temi più discussi: L'ambasciatore Usa Fertitta: 'Voglio una squadra di calcio in Italia'; Giuliano Calza con GCDS restaura il San Gennaro di Jorit Agoch: Napoli mi ha dato gli occhi; Arturo Di Napoli: Il mio viaggio tra sogni, sacrifici e nuove sfide; Chi è Tilman Fertitta, l’imprenditore ambasciatore che guarda al Calcio Napoli.

Pietro Comuzzo stava per vestire l'azzurro nel 2025, con un'offerta da 35 milioni di euro che fu rifiutata dalla Fiorentina Oggi non è ancora un giocatore importante per la Fiorentina, e non è certo della titolarità: vi piacerebbe vederlo al Napoli o non è all'altez x.com

Il Napoli vuole che la soap opera tra Allegri e il Milan finisca entro 10 giorni. L'allenatore chiede 2 milioni di euro per sé e 3 milioni per lo staff per terminare i contratti. Anche se questo permetterebbe comunque di risparmiare al Milan 16/17 milioni, il club vuole reddit

Napoli su Mbokazi, parla l’agente: Lo stanno osservando, è pronto. Mi piacerebbe conoscere AllegriNome nuovo per la difesa del Napoli. Nelle ultime ore è stato accostato agli azzurri il profilo di Mbekezeli Mbokazi, centrale mancino classe 2005 del Sudafrica e degli Chicago Fire. L'agente del ... calciomercato.com

Rafa Benitez: ‘Io allenatore dell’Italia? Mi piacerebbe. Allegri al Napoli scelta giusta’Rafa Benitez è senza dubbio tra gli allenatori più vincenti della storia del calcio; tra Premier League, Liga e Serie A è riuscito a conquistare buona parte dei trofei che riempiono la sua bacheca ... it.blastingnews.com