Domenica 5 luglio il tempo in Campania rimane stabile e soleggiato su tutta la regione, con temperature nella norma. Da lunedì, si prevede un aumento delle nubi nelle zone interne. Il Sannazaro ha ripreso le attività dopo un periodo di inattività. La stagione estiva si conferma con clima caldo e soleggiato, senza particolari variazioni fino a inizio settimana. La presenza di nubi sarà più evidente nelle aree interne a partire da lunedì.

Il Sannazaro riparte. La stagione della rinascita tra Teatro Mediterraneo e Tiny Meteo Campania: domenica 5 luglio tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. A inizio settimana qualche addensamento in più tra aree interne, subappennino e Appennino, con possibili deboli piogge. Meteo Campania Sole e caldo senza eccessi sulla Campania nella giornata di oggi, domenica 5 luglio. L’alta pressione garantisce condizioni stabili su tutta la regione, con cieli sereni o poco nuvolosi dalla costa alle aree interne. Secondo le previsioni di 3BMeteo, il tempo resterà generalmente asciutto per l’intera giornata, con temperature in graduale ripresa ma senza i picchi registrati nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Meteo Campania, sole e caldo nella norma: da lunedì più nubi nelle zone interne

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