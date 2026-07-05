Il calciomercato italiano attraversa una fase di forte rallentamento a causa di risorse limitate. I club devono vendere per poter acquistare, mentre le squadre inglesi continuano a dominare sul mercato. La crisi di liquidità ha costretto le società italiane a operare con estrema cautela, riducendo le operazioni di mercato e rallentando le trattative. La situazione evidenzia una difficile condizione finanziaria che limita le possibilità di acquisto e vendita nel campionato.

Inter News 24 Mercato Serie A, l’agente boccia il momento del calcio italiano: «Tutti devono vendere per acquistare, le inglesi dominano». Il calciomercato italiano vive una fase di profonda stasi, segnata da una cronica mancanza di risorse che costringe i club nostrani a muoversi con estrema cautela. A scattare la fotografia di un sistema in affanno è l’agente Giocondo Martorelli, che in una recente intervista a TuttoMercatoWeb non ha usato giri di parole per descrivere lo scenario attuale: «Serie A? Un mercato piatto, fermo. Le squadre italiane non hanno risorse. Parlo con vari dirigenti e purtroppo tutti vogliono prima vendere per poi acquistare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Serie A: l’analisi di Martorelli tra crisi di liquidità e lo “scippo” Palestra

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