Melito incidente mortale in corso Europa | muore 62enne di Giugliano

Un uomo di 62 anni residente a Giugliano è morto ieri sera in un incidente stradale a Melito di Napoli. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19:20 lungo corso Europa, una delle principali vie della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi delle forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Tragedia nella serata di ieri a Melito di Napoli, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo di 62 anni residente a Giugliano. Il drammatico schianto si è verificato intorno alle 19:20 lungo corso Europa, una delle principali arterie cittadine. Secondo una prima ricostruzione, il 62enne stava viaggiando in sella al proprio scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente con un’autovettura che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non ci sarebbe stato nulla da fare: l’uomo sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Incidente stradale a Melito, 15enne muore dopo sette giorni. Cè un indagato

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